‘Deixa a oposição gritar; nós temos problemas maiores para consertar no Brasil’, diz Ana Paula sobre desfile militar

Presidente Jair Bolsonaro acompanhou a passagem de tanques militares na Esplanada dos Ministérios nesta terça; programa ‘Os Pingos Nos Is’ falou sobre o tema

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Veículos militares desfilaram por Brasília



O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou na manhã deste terça-feira, 10, a passagem de tanques militares pelo Palácio do Planalto, em Brasília. O momento foi transmitido ao vivo nas redes sociais do mandatário, que acompanhou a cerimônia ao lado de militares e do ministro da Defesa, Walter Braga Netto. Apoiadores do presidente também estiveram no local para ver o desfile, que acontece em meio à tensões pela PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. A oposição criticou a ação e falou em tentativa de intimidação ao Congresso. O presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), disse que o desfile foi uma “cena patética que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu”. Segundo nota emitida pela Marinha, a realização da Operação Formosa de 2021 já havia sido planejada antes do agendamento da votação sobre a PEC do voto impresso.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, reforçou que o desfile já estava agendado e criticou a reação da oposição. “A gente viu nada mais do que o que estava programado há muito tempo, já fazia parte da agenda do Exército e do presidente Jair Bolsonaro. E a gente obviamente vai ver o mesmo diante da mesma oposição histérica, nada propositiva, infantil, imatura, que vê fascismo e golpe em tudo”, afirmou. “Deixa a oposição gritar. Nós temos problemas muito maiores no Brasil pra tomar conta e consertar”, completou.

