Deputado que votou contra PEC dos precatórios diz que resolveu mudar posição após conversa com Guedes

Paulo Eduardo Martins resolveu votar a favor da proposta nesta terça-feira e explicou motivos em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’

Divulgação/Câmara dos Deputados O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR)



O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) afirmou que decidiu votar a favor da PEC dos Precatórios nesta terça-feira, 9, após uma conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O parlamentar votou contra a proposta no primeiro turno. “Dei um voto de confiança ao próprio ministro, a todas as explicações que ele me ofereceu”, disse em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News. “Se por um lado você tem um temor de isso gerar insegurança jurídica e um processo inflacionário, por outro lado você tinha um problema objetivo para ser resolvido imediatamente, que é um volume de precatórios fora do normal”, justificou. O deputado afirmou que, além do volume atípico de precatórios, a situação social também fez com que ele resolvesse mudar o voto. “Você tem a demanda pelo Auxílio Brasil. Por mais que eu tenha críticas a esse tipo de programa, há uma situação mundial em que a normalidade foi para o ralo. Há demanda pra isso”, declarou.

