Deputados do PSL acionam AGU para pedir impeachment de ministro Luís Roberto Barroso

Pedido foi baseado em decisão monocrática do ministro pedindo abertura de CPI para investigar Covid-19 no Senado

Fernando Frazão/Agência Brasil Barroso é ministro do STF



O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR) contou em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 9, detalhes sobre o ofício que enviou junto ao deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) à Advocacia-geral da União (AGU) para pedir o impeachment do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Ingressamos também com um pedido ao Procurador-geral da República para que ele instaure investigação criminal, por crime comum praticado pelo ministro Barroso. Quais seriam esses crimes comuns? Abuso de autoridade e também a Lei de Segurança Nacional, que dispõe como um dos tipos penais ali presentes você tentar impedir por grave ameaça o livre exercício de outro poder. É isso que o STF tem feito com o Congresso Nacional”, afirmou o deputado.

Além da PGR e da AGU, os deputados acionaram a Procuradoria Parlamentar da Câmara e do Senado para que eles “façam o que tiver que ser feito” para resguardar as competências do Congresso. O pedido de impeachment foi feito tomando como justificativa a decisão monocrática do ministro que ordenou que o Senado instale a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Barroso concedeu liminar em mandado de segurança, apresentado pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), para que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) instale a comissão e encaminhou a decisão para julgamento imediato no plenário virtual da Corte, “para que todos os ministros possam se manifestar sobre o tema”. “É nítido que ele atua politicamente. É tão nítido que na própria sentença, na decisão que ele deu mandando instaurar a CPI, ele diz abertamente que segundo ele o Senado Federal não poderia tomar uma decisão estritamente política, sendo que o parlamento da casa é eminentemente político. Ele, em contrapartida, toma uma atitude política”, afirmou o deputado.

O deputado acredita que se embasando nos mesmos argumentos usados por Barroso para determinar a abertura da CPI, Pacheco tem um “dever moral e constitucional” de pautar o impeachment de um ministro do STF. Seja ele Barroso ou Alexandre de Moraes (que teve pedido de impeachment entregue nas mãos do presidente do Senado no final de março). “A ditadura não veio sob a farda militar, como eles tanto proclamam. A ditadura veio sob a toga. A toga daqueles que deveriam preservar nossa Constituição Federal. Isso tem que acabar. O abuso de poder só pode ser combatido com outro poder”, pontuou.

