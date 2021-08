‘Doria ganha antipatia cada vez maior dos policiais militares de SP’, diz Coronel Tadeu

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, deputado afirmou que uma guerra política está sendo declarada contra o governador e defendeu direito de PMs se manifestarem politicamente

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Deputado Coronel Tadeu defendeu direito de PMs se manifestarem



O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) afirmou que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não vai perder o controle da Polícia Militar, mas que ele ganha uma antipatia “cada vez maior” dos agentes do Estado. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 24, o parlamentar defendeu o direito dos policiais de se manifestarem politicamente. O coronel Aleksander Lacerda foi afastado da PM de São Paulo por Doria após fazer publicações com críticas ao governador, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e convocar seguidores para a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no dia 7 de setembro. “Não há nada que proíba os policiais militares de participar de atos políticos. Eu costumo dizer que o policial, antes de ser um PM, é um brasileiro”, afirmou Coronel Tadeu.

“Ele não vai perder o controle da polícia militar, a PM não vai romper essa ligação com o governo do Estado pelo fato de ser legalista, obedecer regras, cumprir leis. Mas isso eu garanto, esse homem está ganhando uma antipatia cada vez maior dos 146 mil policiais militares do Estado de São Paulo. É declarada uma guerra política contra ele. Será que o Doria quer convencer o policial a votar nele depois de tantos desagrados que ele promoveu nesses meses como governador?”, questionou. O deputado disse, no entanto, que a PM vai respeitar Doria enquanto ele for governador do Estado.

