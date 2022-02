Doria toma medida ‘extremamente ditatorial’ ao investigar policiais que não se vacinaram, diz capitão Derrite

Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, deputado afirmou que punição aos agentes pode impactar índices de criminalidade

Capitão Derrite foi entrevistado pelo programa "Os Pingos Nos Is"



O deputado federal Capitão Derrite (PP-SP) afirmou nesta terça-feira, 15, que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), toma uma medida “extremamente ditatorial” ao mandar investigar policiais que não se vacinaram contra a Covid-19. “Ele [Doria] usa as instituições, as polícias militar e civil, para coagir os policiais”, disse o parlamentar em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News. “Ele está tomando uma medida extremamente ditatorial. Não tem outra explicação a não ser essa”, completou. Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que 1.500 policiais são investigados pelas corregedorias por não comprovarem que tomaram todas as doses da vacina. A apuração atende a decreto publicado pela gestão de Doria no início deste ano. Para Derrite, o decreto é “totalmente ilegal”. O deputado afirmou ainda que a punição aos agentes que não apresentarem o comprovante da imunização pode impactar os índices de criminalidade do Estado. “Afastar os policiais, o efetivo já esta ruim, e punir o policial que quer trabalhar certamente poderá ter um prejuízo muito grande para a população, que é o aumento da criminalidade, como está acontecendo nos Estados Unidos”, concluiu.

