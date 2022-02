‘É preciso criminalizar o nazismo, mas também o comunismo’, diz Ana Paula Henkel

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram declarações de Kim Kataguiri e Monark no Flow Podcast

Reprodução/YouTube/Flow Monark está sendo criticado nas redes sociais após falas sobre nazismo



O apresentador do Flow Podcast, Bruno Aiub, conhecido como Monark, foi desligado da função nesta terça-feira, 8, após ter defendido a criação de um partido nazista. Durante o programa, ele disse que “a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical” e acrescentou: “As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Acho que tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”. Monark afirmou ainda que “se o cara quer ser antijudeu, ele tem o direito de ser”. O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos entrevistados pelo podcast, também se posicionou contra a criminalização do nazismo na Alemanha. As declarações repercutiram nas redes sociais e serão investigadas após pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Ana Paula Henkel manifestou solidariedade à comunidade judaica e defendeu a criminalização do nazismo. A comentarista, no entanto, disse que é preciso colocar o comunismo na mesma balança. “Primeiramente, toda a nossa solidariedade à comunidade judaica. Depois de tudo que eles passaram, até hoje muitos tentam enterrar ou até mesmo aplicar um revisionismo histórico em relação ao número de judeus que foram mortos nessa barbárie que foi o nazismo”, disse. “Assim como o nazismo, nós precisamos condenar todos aqueles que enaltecem o comunismo. Dentro desse contexto todo eu acho que é preciso a gente fazer o que a Polônia fez: criminalizar o nazismo mas também o comunismo. Não dá para a gente fingir que o comunismo não matou milhões de pessoas pelo mundo de uma maneira bárbara”, completou.

