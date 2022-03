EM INSTANTES: Ministro Milton Ribeiro fala em entrevista ao Pingos sobre acusações de irregularidades no repasse de verbas; assista

Em nota divulgada pelo MEC, chefe da Educação isentou o presidente da República e disse que pasta ‘não pede atendimento preferencial a ninguém’

Roque de Sá/Agência Senado Milton Ribeiro falará com "Os Pingos nos Is" nesta quartta-feira



O programa Os Pingos nos Is desta quarta-feira, 23, receberá o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para uma entrevista sobre as acusações de irregularidades no repasse de verbas da pasta. Em áudio divulgado pelor jornal “Folha de S.Paulo”, Ribeiro conversa com pastores e pede atenção especial a algumas cidades . “Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro. Mais tarde, o chefe da Educação divulgou uma nota explicando que “o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem”.

“Todos os pedidos são encaminhados para avaliação das respectivas áreas técnicas, de acordo com legislação e baseada nos princípios da legalidade e impessoalidade”, destacou Milton Ribeiro, de acordo com a nota divulgada pelo MEC. “Independentemente de minha formação religiosa, que é de conhecimento de todos, reafirmo meu compromisso com a laicidade do Estado, compromisso esse firmado por ocasião do meu discurso de posse à frente do Ministério da Educação. Ressalto que não há qualquer hipótese e nenhuma previsão orçamentária que possibilite a alocação de recursos para igrejas de qualquer denominação religiosa.”