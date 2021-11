‘Emmanuel Macron é cúmplice de um assalto ao povo’, afirma Fiuza

Presidente francês se reuniu com Lula nesta quarta-feira; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Reprodução/Twitter @LulaOficial Presidente francês e petista se encontraram nesta quarta-feira, 17, em Paris



O ex-presidente Lula (PT) se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quarta-feira, 17. “Na pauta, a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina”, afirmou o petista. Lula também defendeu o diálogo entre os líderes mundiais como melhor maneira de superar crises. “Acredito que os líderes mundiais precisam sentar à mesa para dialogar e enfrentar esses desafios com uma governança global”, concluiu.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, criticou o presidente francês e o definiu como “um nanico político e moral”. “Macron não está nem aí para o Brasil. Aí vem esses personagens e mimam o Lula com aquela velha ideia do líder terceiro-mundista, do herói dos pobres. Só que o Lula se transforma num criminoso, assalta seu país, é condenado, e continua sendo mimado por esses picaretas”, disse. “O senhor Emmanuel Macron é cúmplice de um assalto ao povo”, completou.

