ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A ampliação da Lei Magnitsky e de outras sanções contra autoridades brasileiras pelos EUA pode ter quais consequências?

O governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (22) sanções contra Viviane Barci, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes

  Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 17h00
A ampliação da Lei Magnitsky e de outras sanções contra autoridades brasileiras pelos EUA pode ter quais consequências?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
