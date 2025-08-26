Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A articulação da família Bolsonaro para as eleições em torno do nome do ex-presidente pode atrapalhar a estratégia dos partidos e provocar um racha na direita?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A articulação da família Bolsonaro para as eleições em torno do nome do ex-presidente pode atrapalhar a estratégia dos partidos e provocar um racha na direita?

Antecessor de Lula ainda mantém esperança de se livrar da inelegibilidade e conseguir se candidatar para o pleito do ano que vem

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 17h40
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

A articulação da família Bolsonaro para as eleições em torno do nome do ex-presidente pode atrapalhar a estratégia dos partidos e provocar um racha na direita?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >