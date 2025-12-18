Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS: A partir da divulgação de nomes de suspeitos de envolvimento no esquema do INSS, você acha que integrantes do governo podem se prejudicar com as investigações?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS: A partir da divulgação de nomes de suspeitos de envolvimento no esquema do INSS, você acha que integrantes do governo podem se prejudicar com as investigações?

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, retirou sigilo da decisão que autorizou nova fase da operação que apura desvios em aposentadorias e pensões

  18/12/2025 17h16
A partir da divulgação de nomes de suspeitos de envolvimento no esquema do INSS, você acha que integrantes do governo podem se prejudicar com as investigações?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
