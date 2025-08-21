Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A partir do suposto pedido de asilo político para a Argentina, você acredita que a Justiça pode transformar a prisão de Bolsonaro de domiciliar para preventiva, em regime fechado?

Polícia Federal aprendeu o celular do ex-presidente e diz ter encontrado uma minuta com a solicitação ao governo de Javier Milei

A partir do suposto pedido de asilo político para a Argentina, você acredita que a Justiça pode transformar a prisão de Bolsonaro de domiciliar para preventiva, em regime fechado?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
