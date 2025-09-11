ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A partir das conclusões feitas por Luiz Fux e da absolvição da maioria dos réus indicada por ele, você acredita que o PL de Anistia tende a ganhar força no Congresso?
Em voto extenso, terceiro ministro a votar no julgamento da trama golpista no Supremo divergiu de seus colegas e disse que críticas ao sistema eleitoral não configuram crime contra o Estado
