Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A promessa de votação e aprovação da Dosimetria pode interferir na candidatura de Flávio à presidência?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A promessa de votação e aprovação da Dosimetria pode interferir na candidatura de Flávio à presidência?

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou hoje que a Casa irá votar nesta terça o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro e outros condenados por atos de 8 de Janeiro

  • Por Jovem Pan
  • 09/12/2025 17h26
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

A promessa de votação e aprovação da Dosimetria pode interferir na candidatura de Flávio à presidência?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >