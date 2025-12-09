ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A promessa de votação e aprovação da Dosimetria pode interferir na candidatura de Flávio à presidência?
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, anunciou hoje que a Casa irá votar nesta terça o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena de Jair Bolsonaro e outros condenados por atos de 8 de Janeiro
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
A promessa de votação e aprovação da Dosimetria pode interferir na candidatura de Flávio à presidência?
