ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A que você atribui a decisão dos EUA de retirarem as sanções contra o ministro do STF?

Governo Trump anunciou nesta sexta-feira (12) a saída de Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky

  12/12/2025
  • 12/12/2025 17h25
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

A que você atribui a decisão dos EUA de retirarem as sanções contra o ministro do STF?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
