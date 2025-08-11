Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A sinalização de que os EUA cogitam anunciar novas sanções contra autoridades brasileiras pode motivar os integrantes da Suprema Corte a serem mais cuidadosos?

  • 11/08/2025 17h05
A sinalização de que os EUA cogitam anunciar novas sanções contra autoridades brasileiras pode motivar integrantes da Suprema Corte a serem mais cuidadosos com julgamentos em curso?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
