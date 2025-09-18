Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Ainda há chance da oposição conseguir emplacar a anistia ampla, mesmo com o relator defendendo somente redução das penas?

O deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, foi o escolhido para formatar o texto do projeto de lei da anistia na Câmara

  • Por Jovem Pan
  • 18/09/2025 17h10
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

Ainda há chance da oposição conseguir emplacar a anistia ampla, mesmo com o relator defendendo somente redução das penas?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
