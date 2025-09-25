Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após o Senado enterrar a ‘PEC da Blindagem’ que tinha sido aprovada na Câmara, você acredita que isso pode ter consequências?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após o Senado enterrar a ‘PEC da Blindagem’ que tinha sido aprovada na Câmara, você acredita que isso pode ter consequências?

Proposta que previa autorização prévia do Congresso para investigações contra parlamentares foi rejeitada por unanimidade pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça

  • Por Jovem Pan
  • 25/09/2025 17h00
Após o Senado enterrar a 'PEC da Blindagem' que tinha sido aprovada na Câmara, você acredita que isso pode ter consequências?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
