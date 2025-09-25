ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após o Senado enterrar a ‘PEC da Blindagem’ que tinha sido aprovada na Câmara, você acredita que isso pode ter consequências?
Proposta que previa autorização prévia do Congresso para investigações contra parlamentares foi rejeitada por unanimidade pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
