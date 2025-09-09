Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As divergências apresentadas pelo Ministro Luiz Fux durante o voto de Alexandre de Moraes indicam o quê:

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As divergências apresentadas pelo Ministro Luiz Fux durante o voto de Alexandre de Moraes indicam o quê:

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF foi retomado nesta terça-feira (9) com os votos dos ministros da Primeira Turma; Moraes foi o primeiro a manifestar seu entendimento

  • 09/09/2025 17h20
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
