ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As divergências apresentadas pelo Ministro Luiz Fux durante o voto de Alexandre de Moraes indicam o quê:

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF foi retomado nesta terça-feira (9) com os votos dos ministros da Primeira Turma; Moraes foi o primeiro a manifestar seu entendimento