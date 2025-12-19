Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As recentes operações contra parlamentares do PL podem atrapalhar os planos do Partido para 2026?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As recentes operações contra parlamentares do PL podem atrapalhar os planos do Partido para 2026?

Na manhã desta sexta-feira, a PF cumpriu mandados de busca e operação contra Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy em investigação contra rregularidades em emendas parlamentares

  • Por Jovem Pan
  • 19/12/2025 17h14
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

As recentes operações contra parlamentares do PL podem atrapalhar os planos do Partido para 2026?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
