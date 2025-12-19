ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – As recentes operações contra parlamentares do PL podem atrapalhar os planos do Partido para 2026?
Na manhã desta sexta-feira, a PF cumpriu mandados de busca e operação contra Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy em investigação contra rregularidades em emendas parlamentares
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
As recentes operações contra parlamentares do PL podem atrapalhar os planos do Partido para 2026?
