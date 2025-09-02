ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – De acordo com o que foi apresentado pela PGR e pelo relator no julgamento, você acredita na tese que indica que os réus tinham o objetivo de dar um golpe?
Começou nesta terça-feira o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus pela suposta trama golpista
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
