ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Discurso de Tarcísio no feriado de 7 de Setembro, defendendo a anistia e criticando o STF, pode prejudicá-lo?

Governado de São Paulo fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes em manifestações a favor da anistia no feriado de 7 de setembro

  Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 18h35 - Atualizado em 08/09/2025 18h40
Discurso de Tarcísio no feriado de 7 de Setembro, defendendo a anistia e criticando o STF, pode prejudicá-lo?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
