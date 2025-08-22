Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Faltando menos 3 meses para a COP, menos de 1/4 das delegações confirmou presença no evento. Diante disso, você acha que:

A 80 dias da cúpula, governo federal e ONU enfrentam impasse sobre subsídios para hospedagem de delegações de países pobres em Belém

  • Por Jovem Pan
  • 22/08/2025 17h23
Faltando menos 3 meses para a COP, menos de 1/4 das delegações confirmou presença no evento. Diante disso, você acha que:

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
