ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Faltando menos 3 meses para a COP, menos de 1/4 das delegações confirmou presença no evento. Diante disso, você acha que:
A 80 dias da cúpula, governo federal e ONU enfrentam impasse sobre subsídios para hospedagem de delegações de países pobres em Belém
