ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para a CPMI do INSS após a definição do presidente e relator da comissão? Acha que devem aparecer novas informações e revelações?
Oposição se articulou e conseguiu dar a vitória ao senador Carlos Viana, que superou Omar Aziz na votação para a presidência do colegiado
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
