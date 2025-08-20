Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para a CPMI do INSS após a definição do presidente e relator da comissão? Acha que devem aparecer novas informações e revelações?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para a CPMI do INSS após a definição do presidente e relator da comissão? Acha que devem aparecer novas informações e revelações?

Oposição se articulou e conseguiu dar a vitória ao senador Carlos Viana, que superou Omar Aziz na votação para a presidência do colegiado

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 17h25
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Qual sua expectativa para a CPMI do INSS após definição do presidente e relator da comissão? Acha que devem aparecer novas informações e revelações?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >