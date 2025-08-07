Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual critério deve ser adotado pelo presidente de casa legislativa para pautar um projeto? Levar em conta o desejo da maioria dos parlamentares ou a vontade pessoal?

Davi Alcolumbre não deve pautar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mesmo com 41 assinaturas

  • Por Jovem Pan
  • 07/08/2025 16h31
Qual critério deve ser adotado pelo presidente de casa legislativa para pautar um projeto? Levar em conta o desejo da maioria dos parlamentares ou a vontade pessoal?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
