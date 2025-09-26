Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual deve ser o futuro do Centrão para as eleições presidenciais de 2026?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual deve ser o futuro do Centrão para as eleições presidenciais de 2026?

Grupo formado por partidos como PSD, MDB, União Brasil e PP pode ter peso significativo nas eleições do próximo ano

  • Por Jovem Pan
  • 26/09/2025 16h55
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Qual deve ser o futuro do Centrão para as eleições presidenciais de 2026?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
