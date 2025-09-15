ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se o governo conseguir aprovar uma lei para barrar sanções da Magnitsky, isso resolverá a situação?
Projeto de lei é da deputada federal Fernanda Melchionna, do PSOL, e busca, entre outras medidas, proibir bloqueio de contas por determinação de governos estrangeiros
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Se o governo conseguir aprovar uma lei para barrar sanções da Magnitsky, isso resolverá a situação?
