ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se os EUA determinarem novas medidas contra o Brasil e autoridades, você acredita que há chances do congresso aprovar o PL da Anistia ou o próximo presidente conceder indulto?
Condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal pode render ao Brasil novas sanções do presidente norte-americano Donald Trump
