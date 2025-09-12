Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se os EUA determinarem novas medidas contra o Brasil e autoridades, você acredita que há chances do congresso aprovar o PL da Anistia ou o próximo presidente conceder indulto?

Condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal pode render ao Brasil novas sanções do presidente norte-americano Donald Trump

OS PINGOS NOS IS - 05/09/25

Se os EUA determinarem novas medidas contra o Brasil e autoridades, você acredita que há chances do congresso aprovar o PL da Anistia ou o próximo presidente conceder indulto?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
