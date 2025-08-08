Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se partidos de direita e centro-direita lançarem muitos candidatos para a disputa da presidência em 2026, isso ajuda ou atrapalha o projeto de reeleição de Lula?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se partidos de direita e centro-direita lançarem muitos candidatos para a disputa da presidência em 2026, isso ajuda ou atrapalha o projeto de reeleição de Lula?

Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, diversos nomes do mesmo campo políticos despontam como possíveis postulantes ao Palácio do Planalto no ano que vem

  • Por Jovem Pan
  • 08/08/2025 16h35
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

Se partidos de direita e centro-direita lançarem muitos candidatos para a disputa da presidência em 2026, isso ajuda ou atrapalha o projeto de reeleição de Lula?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
