ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Se partidos de direita e centro-direita lançarem muitos candidatos para a disputa da presidência em 2026, isso ajuda ou atrapalha o projeto de reeleição de Lula?
Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, diversos nomes do mesmo campo políticos despontam como possíveis postulantes ao Palácio do Planalto no ano que vem
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
