ENQUETE — OS PINGOS NOS IS — Você acredita mais nos irmãos Miranda, Joice Hasselmann ou nenhum?

Deputada alega ter sofrido atentado ao acordar no dia 18 de julho envolta em uma poça de sangue e com várias partes do corpo machucadas; já irmãos Miranda acusam presidente Jair Bolsonaro de prevaricação na compra das vacinas da Covaxin