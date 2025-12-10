Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita na pacificação da política e da relação entre os Poderes se a Dosimetria for aprovada e sancionada?

  • 10/12/2025 18h07
Arte/Jovem Pan a O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Você acredita na pacificação da política e da relação entre os Poderes se a Dosimetria for aprovada e sancionada?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
