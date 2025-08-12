ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que a proposta do governo para regular as redes sociais pode prejudicar ainda mais a relação com os EUA e ser interpretada como uma ação de censura?
Palácio do Planalto aproveitou a discussão provocada a partir do vídeo sobre ‘adultização’, do youtuber Felca, para pressionar o Congresso por projeto de regulação das mídias na internet
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Você acredita que a proposta do governo pra regular as redes sociais pode prejudicar ainda mais a relação com os EUA e ser interpretada como uma ação de censura?
Você deve selecionar uma alternativa.
Sua resposta foi registrada.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.