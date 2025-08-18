Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que, ao decidir que leis estrangeiras não produzem efeitos no Brasil, o ministro Flávio Dino teve o objetivo de:

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que, ao decidir que leis estrangeiras não produzem efeitos no Brasil, o ministro Flávio Dino teve o objetivo de:

Ministro decidiu que legislações e decisões de outros países não têm efeito automático no Brasil, o que significa que Estados e municípios não podem levar casos a tribunais internacionais

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 17h00 - Atualizado em 18/08/2025 17h07
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
