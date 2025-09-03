Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que as críticas feitas pelos advogados dos réus sobre a atuação do ministro-relator, no processo da suposta trama golpista, podem até provocar a anulação do processo?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você acredita que as críticas feitas pelos advogados dos réus sobre a atuação do ministro-relator, no processo da suposta trama golpista, podem até provocar a anulação do processo?

Julgamento Jair Bolsonaro entrou no segundo dia; defesa do ex-presidente diz que não há provas contra ele

  • Por Jovem Pan
  • 03/09/2025 16h55 - Atualizado em 03/09/2025 17h02
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan os-pingos-nos-is-03-07-2025-750x422

 

 

 

 

Você acredita que as críticas feitas pelos advogados dos réus sobre a atuação do ministro-relator, no processo da suposta trama golpista, podem interferir no andamento dos trabalhos, na percepção dos demais ministros e até provocar a anulação do processo?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >