ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você concorda com a ideia de Pacheco de limitar o alcance do indulto presidencial?

Após encontro com o presidente do STF, Luiz Fux, o chefe do Congresso Nacional afirmou que Legislativo pode ‘estabelecer limites na concessão de graça’ para evitar que ‘condutas delituosas’ sejam estimuladas