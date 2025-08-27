ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você concorda com a proposta da PEC da Blindagem, que impede o afastamento de parlamentares por decisão judicial sem aval do próprio congresso?
A Proposta de Emenda Constitucional propõe que seja necessária autorização do Legislativo para que deputados sejam investigados pelo STF
Arte/Jovem PanO programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Você concorda com a proposta da PEC da Blindagem, que impede o afastamento de parlamentares por decisão judicial sem aval do próprio congresso?
