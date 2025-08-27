Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você concorda com a proposta da PEC da Blindagem, que impede o afastamento de parlamentares por decisão judicial sem aval do próprio congresso?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Você concorda com a proposta da PEC da Blindagem, que impede o afastamento de parlamentares por decisão judicial sem aval do próprio congresso?

A Proposta de Emenda Constitucional propõe que seja necessária autorização do Legislativo para que deputados sejam investigados pelo STF

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 17h07 - Atualizado em 27/08/2025 17h07
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Você concorda com a proposta da PEC da Blindagem, que impede o afastamento de parlamentares por decisão judicial sem aval do próprio congresso?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >