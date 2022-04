‘Esquerda gosta de ser tutelada e que alguém diga o que ela pode falar’, diz Cristina Graeml

Presidente Jair Bolsonaro afirmou que a liberdade de expressão é ‘inegociável’ e que não se pode permitir ‘interferência’ de alguns; programa Os Pingos Nos Is comentou a declaração

Clauber Cleber Caetano/PR Presidente participou de evento da Confederação de Municípios



O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 26, que a liberdade de expressão é “inegociável” e que não se pode permitir “interferências de alguns”. “Não podemos admitir que alguns de nós que possam ter certos poderes interfiram no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior que é nossa liberdade de expressão”, disse o mandatário na abertura da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. “Eu sempre digo: tem um bem maior do que a nossa própria vida, a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos. Mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí”, declarou.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, a comentarista Cristina Graeml afirmou que a esquerda gosta de ser “tutelada”. “O presidente fala de muitas coisas importantes, mas ele está sempre frisando que a nossa liberdade é inegociável. A esquerda gosta de ser tutelada como a militância mostra nas redes sociais, haja vista a correria, a choradeira depois que o Twitter foi vendido para Elon Musk”, disse. “A esquerda parece que gosta de ser tutelada o tempo todo, que alguém esteja dizendo o que pode falar, o que pode fazer, aquela coisa do Estado grande abraçando todo mundo, como se não fossemos independentes e inteligentes para tocar nossas vidas por conta própria”, acrescentou.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta terça-feira, 26: