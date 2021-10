Exclusivo: ‘O que Alcolumbre faz é uma verdadeira tortura contra Mendonça’, diz Bolsonaro

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, presidente criticou o senador por travar indicação ao STF

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 12, que a demora de Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para marcar a sabatina de André Mendonça no Senado é uma “tortura”. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, o chefe do Executivo disse que não tem motivo para trocar a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu não tenho motivo para mudar o André Mendonça. É uma pessoa evangélica, é um compromisso meu, e tem uma bagagem jurídica enorme. Há um interesse por parte de alguns senadores de botar um nome que seja mais simpático a eles. Eu espero que não aconteça”, afirmou.

“O que Davi Alcolumbre faz, no meu entender, não é justo. Ele tem que botar em votação. Se não passar, paciência, a gente vai ver outro nome. O que ele faz é uma verdadeira tortura contra um chefe de família”, completou. Bolsonaro disse ainda que os evangélicos querem Mendonça como ministro do Supremo. “O André Mendonça, e eu já conversei com ele, vai ser contra o marco temporal, vai ser contra as pautas progressistas, vai defender a família lá dentro. As pautas econômicas ele estará perfeitamente alinhado conosco. Um voto lá faz diferença, e nós precisamos desse voto lá para o bem do Brasil”, concluiu.

