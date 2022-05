Fiuza diz que Alexandre de Moraes ignorou decisão de Bolsonaro e pede ação do Senado

Ministro do STF determinou que Daniel Silveira pague multa de R$ 405 mil e volte a usar tornozeleira; programa Os Pingos Nos Is comentou a decisão

Mateus Bonomi/Estadão Conteúdo Alexandre de Moraes determinou multa a Silveira



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira, 3, que o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pague multa de R$ 405 mil. O magistrado também manteve as medidas cautelares impostas ao parlamentar, como o uso de tornozeleira eletrônica. “Verificada a não observância das medidas cautelares impostas em 27 (vinte e sete) ocasiões distintas, caracterizados como descumprimentos autônomos, e considerando a multa diária fixada e referendada pelo Pleno da Suprema Corte, é exigível a sanção pecuniária no valor total de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) em desfavor do réu Daniel Lúcio da Silveira”, diz a decisão.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que a decisão de Moraes ignora o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a Daniel Silveira. “Com essa decisão, o ministro Alexandre de Moraes está ignorando a decisão tomada pelo presidente da República. Na prática, ele está fazendo aquilo que o senador Rodrigo Pacheco disse que deve ser feito”, afirmou. “Já é hora do Senado Federal reformular aquele convite para que Moraes explique no plenário essa medida que ninguém vai entender, ou então o Brasil vai fazer um pacto de ilegalidade”, concluiu.

