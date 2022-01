Fiuza diz que post de Queiroga sobre Doria foi ‘equivocado’: ‘Postura incompatível com um ministro da Saúde’

Ministro da Saúde afirmou que governador faz ‘palanque’ com as vacinas contra a Covid-19; programa Os Pingos Nos Is comentou

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde criticou João Doria



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) nesta sexta-feira, 14, e disse que o tucano faz “palanque” com as vacinas contra a Covid-19. A declaração ocorreu após Doria promover um evento para a vacinação da primeira criança no Estado. O político João Doria subestima a população. Está com as vacinas do governo federal e do povo brasileiro em mãos fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%. Desista! Seu marketing não vai mudar a face da sua gestão. Os paulistas merecem alguém melhor”, escreveu Queiroga nas redes sociais.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o comentarista Guilherme Fiuza criticou a publicação de Marcelo Queiroga. “O post do ministro da Saúde foi completamente equivocado. Se verdade que Doria está fazendo politica, e é possível que seja, porque ele faz política com tudo, o ministro da Saúde também está. Por que ele foi fazer esse post? Por que ele foi se dirigir ao governador de São Paulo falando em percentual de intenção de voto?”, questionou. “Eu não acho isso uma postura compatível com um ministro da Saúde no meio de uma tragédia”, completou.

