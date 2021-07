Fiuza: ‘Lula está se lixando para o sofrimento do povo escravizado pelo regime cubano’

Ex-presidente culpou embargo econômico dos EUA pela situação de Cuba; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula disse que problema de Cuba será resolvido pelos cubanos



O ex-presidente Lula (PT) se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, 13, sobre os protestos em Cuba e disse que a situação do país será resolvida pelos próprios cubanos. O petista também criticou o embargo econômico dos Estados Unidos. “O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra falarem tanto?! Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais com a pandemia, é desumano”, escreveu o ex-presidente em sua conta do Twitter. “As pessoas se manifestam. Mas você não viu nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele… Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos”, completou Lula, que cobrou o presidente norte-americano Joe Biden e argumentou que, se não fosse o bloqueio, Cuba “poderia ser uma Holanda”.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, disse que o ex-presidente trata a situação com “indiferença” e que ele está “se lixando para o sofrimento do povo escravizado pelo regime cubano”. O jornalista também classificou a publicação de Lula como “mentira hedionda” e “um manifesto de egoísmo explícito”. “Na verdade, não me impressiona esse descaso dele com o povo massacrado porque ele fez a mesma coisa no Brasil, só não chegou tão longe”, afirmou Fiuza. “O governo Lula, a partir da corrupção por dentro, fez o povo brasileiro sofrer. Lula é um 171 que está disposto a qualquer falácia”, finalizou.

Assista ao programa na íntegra: