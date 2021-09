Flávio Bolsonaro diz que depoimento de Hang mostrou que CPI ‘usa aparato estatal para perseguição’

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, da Jovem Pan, senador afirmou que o empresário saiu do depoimento ‘maior do que entrou’

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/02/2021 Flavio Bolsonaro falou sobre o depoimento de Hang na CPI



O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 29, em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, que o depoimento do empresário Luciano Hang na CPI da Covid-19 mostrou que o colegiado usa o aparato estatal para promover perseguição. “O que aconteceu ali hoje é mais uma comprovação de que eles usam o aparato estatal para promover perseguições. Luciano Hang sai muito grande dessa oitiva de hoje. Como ele disse no começo, foi um grande dia para nós que entendemos que a CPI não está trazendo nenhum benefício para o país”, declarou Flávio. “Ele sai muito maior do que entrou, ao contrário do que queriam e da teimosia do senador Renan Calheiros“, completou. O senador afirmou ainda que o fato de Renan Calheiros ser o relator da comissão é “positivo” para o governo federal. “O simples fato do relatório ser elaborado por uma figura como Renan Calheiros já está completamente desprovido de credibilidade”, disse.

