Flávio Bolsonaro diz que quadro do presidente não é grave e cirurgia não deve ser necessária

Senador falou sobre o estado de saúde do pai em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Flavio Bolsonaro disse que o estado de saúde do pai não é grave



O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira, 3, que o quadro médico do presidente Jair Bolsonaro (PL) não é grave e uma cirurgia não deve ser necessária. “Pelas notícias que nós temos até agora, não é nada grave e não vai precisar de cirurgia. Vamos aguardar a posição definitiva do médico e da equipe do doutor Macedo”, afirmou o parlamentar em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News. O chefe do Executivo foi internado durante a madrugada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por causa de uma obstrução intestinal. O médico Antônio Macedo está retornando das férias nas Bahamas para avaliar o estado de saúde do presidente. Flávio afirmou que Bolsonaro está melhor do que em outras vezes em que precisou ser internado, mas disse que a nova hospitalização é mais uma consequência da facada da qual foi vítima durante a campanha, em 2018. “Bolsonaro é vítima e essa internação é mais uma prova de que ele continua sofrendo as consequências desse atentado contra a democracia e contra a sua vida”, declarou.

O filho do presidente afirmou que o problema de saúde provavelmente ocorreu por causa das férias do mandatário, em que ele saiu da rotina de alimentação. “Quando ele está na sua rotina no Palácio do Planalto ele consegue ter uma alimentação muito melhor, em horários mais regrados. Agora que ele tirou alguns poucos dias para poder descansar, isso pode, sim, ter afetado a rotina dele e pode ter sido o fator que gerou o entupimento parcial do seu intestino”, opinou.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is”: