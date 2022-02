Graeml ressalta diferenças entre o discurso de Bolsonaro e de Fux: ‘Ministro estava com tom de ameaça’

Bolsonaro fez pronunciamento durante a abertura do ano legislativo nesta quarta; programa Os Pingos Nos Is analisou

Foto: Alan Santos/PR Bolsonaro discursou na abertura do ano legislativo



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta quarta-feira, 2, da abertura do ano legislativo. O mandatário fez um discurso no Congresso em que exaltou os feitos do governo e alfinetou o ex-presidente Lula. Bolsonaro enumerou propostas aprovadas para garantir o que chamou de “retomada econômica sólida, contínua e sustentável”, como a lei de licitação, o novo marco legal das startups e a lei do gás. Sem citar nominalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro também fez ataques ao petista e disse que nunca se dirigiu ao Congresso Nacional para pedir a regulação da mídia ou a revogação da reforma trabalhista. “Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que seja que esteja no planalto central, ouse regular a mídia, não interessa por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa não pode ser violada por quem quer que seja nesse país”, concluiu.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, a comentarista Cristina Graeml ressaltou a diferença entre o discurso de Bolsonaro no Congresso e o do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, na terça-feira. “Me chama atenção essa grande diferença do discurso do presidente Bolsonaro no Legislativo, se colocando como parlamentar, e o discurso do ministro Luiz Fux ontem, que estava com um tom de ameaça”, disse. “O que me chama muito a atenção é o tom do discurso. Apesar de estar sendo atacado diariamente há 3 anos, acusado de todo tipo de crime que não foi cometido, o tom do discurso de Bolsonaro é de defesa da liberdade, exatamente como vem sendo feito desde o início do governo, especialmente desde o início da pandemia”, concluiu.

