Guaidó diz que Maduro se mantém no poder de forma ‘brutal’ e busca ‘solução urgente’; confira a entrevista exclusiva

Líder da oposição na Venezuela conversou com os comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’ e falou sobre a situação do país

EFE/Rayner Peña Juan Guaidó criticou regime de Nicolás Maduro



Juan Guaidó, líder da oposição na Venezuela, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o presidente do país, Nicolás Maduro, se mantém no poder de forma “ilegítima e brutal”, com assassinato, tortura e perseguição de opositores. Em entrevista exclusiva ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, ele disse que busca uma “solução urgente” para solucionar a crise na Venezuela. Guaidó contou que a oposição está trabalhando em conjunto desde 2013 e já conseguiu aumentar sua participação no Parlamento, mas relata que enfrentam dificuldades por conta do regime autoritário de Maduro, que reprime manifestações contrárias ao governo com censura. Ao final da entrevista, Guaidó agradeceu o Brasil e outros países da América Latina por não reconhecerem o regime de Maduro e por receberem refugiados venezuelanos.

