‘Guedes se mantém leal ao presidente e à proposta patriota que colocou à frente do ministério’, diz Ana Paula

Bolsonaro disse ter total confiança no ministro de Economia e afirmou que ele não deixará o cargo; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Paulo Guedes disse que não deixará o cargo



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 22, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter confiança absoluta no ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que ele não vai deixar o cargo. “Deixo claro a todos os senhores: esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco a nada no tocante à economia”, declarou. Ao lado do presidente, Guedes disse que irá trabalhar “até o fim”, defendeu o teto de gastos e a responsabilidade com as contas públicas, mas disse que a regra fiscal não pode ser mantida intocável a despeito da crise social brasileira.“O teto é um símbolo de austeridade, de compromisso com as futuras gerações. Mas nós não vamos deixar milhares de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e zero em assistência aos mais frágeis”, disse.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, elogiou o ministro. “Mais uma vez Paulo Guedes ‘sai do governo’ pela 48º vez desde janeiro de 2019. No entanto, ele se mantém firme, leal ao presidente e à proposta patriota que ele colocou à frente do ministério”, opinou. “Eu entendo o contexto todo dessa discussão em relação ao Auxílio Brasil, se é populista ou não, se é visando a eleição, embora eu ache que uma ação, para ser totalmente populista, teria que ser muito mais próxima da eleição. Estamos há 1 ano da eleição, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, por isso eu não consigo ver como uma ação apenas eleitoreira visando 2022″, disse.

