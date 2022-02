Ida de Bolsonaro à Rússia não vai alterar amizade e laços comerciais com os EUA, diz Ana Paula Henkel

Presidente vai à Rússia nesta segunda-feira para se encontrar com Vladimir Putin; programa Os Pingos Nos Is comentou

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20211216033 - 16/12/2021 - 12:48 Presidente terá primeiro encontro oficial com Putin



O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou para a Rússia na noite desta segunda-feira, 14, para se encontrar com o presidente Vladimir Putin. A viagem ocorre em meio à ameaça de invasão russa à Ucrânia. Bolsonaro deve debater, principalmente, assuntos ligados à produção de fertilizantes para a agricultura e temas de energia e defesa. “Fui convidado pelo presidente Putin. O Brasil depende de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia”, disse. O mandatário se reunirá com o presidente russo na quarta-feira.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, o conflito geopolítico mostra a “inabilidade diplomática” do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a fraqueza da administração democrata. Ela afirma, no entanto, que a viagem de Bolsonaro não deve afetar a relação do Brasil com a Casa Branca. “O Brasil já tem essa prerrogativa de neutralidade, tem laços fortes com os Estados Unidos independente de quem está na Casa Branca, se é democrata ou republicano, a ida de Bolsonaro à Russia não vai alterar essa relação de amizade e de laços comerciais”, opinou. “O presidente demonstra também uma maturidade de não ter medo de ir até a Rússia, mostrando que precisa dos interesses na nossa agricultura. O agronegócio é uma base eleitoral grande de Bolsonaro e ele demonstra que está interessado em resolver os problemas desse setor”, concluiu.

