Imagens das manifestações mostram que Lula não é popular nem está à frente nas pesquisas, diz Ana Paula Henkel

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram manifestações do Dia do Trabalhador

LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes saíram às ruas e pediram liberdade



O Dia do Trabalhador, comemorado neste domingo, 1º, teve manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apoiadores do governo se reuniram em várias capitais do país com cartazes pedindo “liberdade” e com críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro fez um rápido discurso por vídeo aos manifestantes reunidos na Avenida Paulista. Já Lula subiu no palanque de um ato organizado por centrais sindicais na frente do Estádio do Pacaembu, onde também discursou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, comentou sobre as imagens das manifestações.”As imagens são muito claras. O brasileiro se apaixonou por política, quer fazer parte da política, e isso obviamente não é uma boa notícia para os ministros do STF e para a oposição”, disse. “A verdade está escancarada. As pesquisas dão que Lula está na frente, mas Lula não sai às ruas. Nem no nordeste que ele considera um reduto do PT. Agora as imagens vem para coroar o que nós estamos pensando há algum tempo. Lula não é do povo, não é popular e não está à frente das pesquisas”, concluiu.

