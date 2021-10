‘Joice se perdeu no estrelato em que foi colocada’, afirma Ana Paula

PSDB oficializou filiação da deputada nesta quinta-feira; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Valter Campanato/Agência Brasil Joice Hasselmann saiu do PSL e foi para o PSDB



A deputada federal Joice Hasselmann filiou-se ao PSDB nesta quinta-feira, 7, e manifestou apoio a candidatura de João Doria à Presidência da República. A parlamentar foi eleita em 2018 pelo PSL — a mais votada do país — e se tornou líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Ela rompeu com o bolsonarismo em 2019 e passou a fazer duras críticas ao mandatário. Durante o evento em que assinou a carta de filiação, Joice disse: “Estou aqui para trabalhar por João Doria à Presidência da República. Essa é a terceira via. Fiz campanha para ele em 2018 e estarei com ele e o vice-governador Rodrigo Garcia”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, criticou a fala de Joice. “A deputada está errada. O PSDB não é a terceira via. O PSDB continua sendo uma das pontas desse teatro das tesouras e o presidente Jair Bolsonaro, em 2018, que cortou esse legado. Ele, sim, foi a terceira via em 2018. Em 2022 PT e PSDB é mais uma tentativa desse legado enfadonho que nós estamos muito acostumados a ver”, afirmou. “A Joice acabou se perdendo nessa personagem que ela criou. A deputada mais votada, líder do governo e aquela coisa toda, e acabou se perdendo no estrelato em que ela foi colocada. Todo mundo sabe que foi um estrelato na carona do bonde do presidente Jair Bolsonaro”, opinou.

