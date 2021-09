Legislativo e Executivo precisam achar juntos solução sobre o combustível, diz Cristina Graeml

Presidente da Câmara, Arthur Lira disse que vai buscar alternativas para diminuir o preço da gasolina; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arthur Lira participou de evento com Bolsonaro em Alagoas



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira, 28, que vai buscar alternativas para reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O parlamentar disse que o assunto será colocado em discussão no Colégio de Líderes nesta quarta-feira, 29. “O fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120”, escreveu no Twitter. Lira também participou de um evento com o presidente Jair Bolsonaro em Alagoas, onde defendeu mudanças na legislação para adotar um ICMS fixo sobre os combustíveis.

Em sua participação no pr0grama “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, a comentarista Cristina Graeml elogiou a postura de Lira e disse que ele agora está falando “a mesma língua” que Bolsonaro. “É preciso que o poder Legislativo caminhe junto com o Executivo, a Petrobras e todos os entes envolvidos para achar uma solução”, opinou. “Que bom que o presidente da Câmara está agora falando a mesma língua e que bom que os dois fizeram quase que um acordo. A gente espera que tenha um resultado e que venha rápido. Vamos acompanhar a Câmara nos próximos dias e ver se isso não foi só conversa para boi dormir, se eles vão efetivamente colocar esse projeto para caminhar”, disse Graeml.

